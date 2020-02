PARTICIPAÇÕES

Maria Judite de Abreu Freitas

FALECEU

Seu marido Eduardo Fernando de Freitas, seus filhos filhos Emanuel Abreu de Freitas, esposa e filhos; Ana Paula Abreu de Freitas Bonifácio, marido e filhos; Dília Maria Abreu de Freitas Reis, marido e filhas; Sandra da Luz Abreu de Freitas Silva, marido e filhos; Susana Maria Abreu de Freitas Jardim, marido e filhos; Herculano Abreu de Freitas, esposa e filhos; Fábio Inácio Abreu de Freitas, esposa e filhos; seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Travessa de São João, 5, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 12:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, 16/02/2020, pelas 10:00 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Querida mãe a dor da tua partida é imensa, a tua falta será sentida, mas nos nossos corações ficarão as melhores recordações de uma mãe guerreira, forte, lutadora que sempre dedicou a sua vida à família!

A longa batalha da doença foi sofrida tanto para ti, como para todos nós.

Agora estarás em paz e ficarás para sempre nas nossas vidas...

Da família que construíste e que para sempre te amará.

Do seu marido, filhos, genros, noras e netos!

Agradecemos a todos os intervenientes que manifestaram todo o apoio e colaboração no seu tratamento desde a Dra. Ema Freitas, sua assistente Ana, cuidadora Cristina, assistentes domiciliárias, enfermeiros do Centro de Saúde de Câmara de Lobos, bem como os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

A Empresa, Carlos Alberto Freitas, Construções Lda., participa com grande dor o falecimento da Sra. Maria Judite de Abreu, cunhada dos sócios gerentes, mãe do sobrinho Emanuel Abreu de Freitas e Sogra de José Luís Abreu Jardim, e expressam sentidas condolências à família. Informa que o seu funeral realiza-se hoje pelas 15:00 horas, na capela do cemitério de Câmara de Lobos.

Câmara de Lobos, 11 de Fevereiro de 2020