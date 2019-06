PARTICIPAÇÕES

Maria Celeste Machado

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos: José Eduardo Marques, sua esposa, filhos e netos; Horácio Antonino Marques, sua esposa e filhos e Paulo Jorge Machado Marques e filho; seus irmãos; cunhada; sobrinhos; primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia, prima e parente, residente que foi ao Caminho do Lombinho, Paróquia da Visitação e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Domingo, dia 16, pelas 09:00 horas, na Igreja da Paróquia da Visitação.

A Associação de Animação Geringonça, no seu todo – associados e colaboradores, neste momento doloroso, quer manifestar o seu voto de pesar pela ocasião do falecimento da Sr.ª D. Maria Celeste Machado, mãe de um dos seus associados, Sr. Paulo Jorge Machado Marques.

Que sua alma descanse em paz sob o esplendor da luz perpétua.

Funchal, 12 de Junho de 2019