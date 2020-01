PARTICIPAÇÕES

Arlindo Quintal Rodrigues

FALECEU

Sua ex-esposa Edita Maria Jardim de Jesus, sua filha Margarida Rodrigues Jardim, sua mãe Cristina de Quintal Rodrigues, sogra Lucinda Jardim, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso ex-marido, pai, filho, genro, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Rua Palmeira de Baixo- Paroquia da Lombada, freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, sábado saindo da morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas, para a Capela de São Pedro-Paroquia da Lombada, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação em jazigo de família, no cemitério municipal de Gaula.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente, até à sua última morada.

Domingo (19/01/2020), pelas 09:15 horas, na Capela de São Pedro-Paroquia da Lombada, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniçal cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do professor Arlindo Quintal Rodrigues, que exerceu funções nesta escola durante mais de treze anos. Recordaremos sempre a sua simpatia, a sua capacidade de nos elevarmos, a sua atitude positiva e, acima de tudo, a sua amizade. Sentiremos a sua falta!

A Junta de Freguesia de Gaula nas pessoas do seu Executivo, Assembleia de Freguesia e Funcionários, manifestam o seu profundo pesar pelo falecimento do Senhor Arlindo Quintal Rodrigues, Secretário da Junta de Freguesia de Gaula.

“Não existe partida para aquele que permanecerá eternamente no nosso coração”.

“O Juntos pelo Povo manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do seu membro fundador e membro do Secretariado Nacional e Comissão Política Nacional do JPP, Arlindo Quintal Rodrigues. Pela sua elevada sensibilidade social, sempre se caracterizou pelo seu humanismo, na defesa intransigente da Verdade e da Justiça. É com enorme gratidão que o JPP se lembrará do Arlindo, enquanto marca indelével da própria matriz deste eterno Movimento.”

A Associação Nacional de Freguesias, participa o falecimento do Senhor Arlindo Quintal Rodrigues, Secretário da Junta de Freguesia de Gaula. À família endereçamos as nossas mais sentidas condolências.

Santa Cruz, 11 de Janeiro de 2020