PARTICIPAÇÕES

Reinaldo Teixeira Nóbrega

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa, Ana Maria de Gouveia Gomes Nóbrega, seus filhos, genro, noras, mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, filho, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Caminho do Salão, n.º 19, freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14:00 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7.º Dia na próxima sexta-feira, dia 22.11.2019, pelas 19:00 horas na Igreja da Paroquial de São Roque, Funchal.

Mestre Barbosa Viagens, Lda. / MBtours Lda., participam o falecimento do seu colaborador Sr. Reinaldo Teixeira Nóbrega e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas, saindo da capela do cemitério de São Martinho para jazigo no mesmo.

Os Sócios da Cooperativa da Rádio–Táxis Madeira cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso presidente Sr. Reinaldo Teixeira Nóbrega e que o seu funeral se realiza hoje pelas 14:30 horas, saindo da capela do cemitério de São Martinho para jazigo no mesmo.

A Empresa Ilhoconta, Lda. e Goti-Transportes e Comercio, Lda., na pessoa do seu sócio-gerente e colaboradores, manifestam o seu maior profundo pesar, pelo óbito do seu amigo, cliente e pai do colaborador Décio Reinaldo.

A Direção, Funcionários e Associados da AITRAM - Associação dos Industriais de Táxi da Região Autónoma da Madeira, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso Associado n.º 962 e Secretário da Mesa da Assembleia Geral, REINALDO TEIXEIRA NÓBREGA, Sócio Gerente da Empresa Reinaldo & Ana Gouveia, Lda., e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas, saindo da capela do cemitério de São Martinho para jazigo no mesmo.

Apresentamos, à sua família, as nossas condolências.

Funchal, 20 de Novembro de 2019