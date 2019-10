PARTICIPAÇÕES

José Manuel Gomes de Abreu

FALECEU

Sua esposa Maria Cecília Leça de Abreu; seus filhos Nellia Carolina Gomes Leça, marido e filhas; Richard Jesus Gomes Leça, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 06/10/2019, saindo do Aeroporto da Madeira pelas 12:30 horas para a igreja paroquial da Santíssima Trindade, Tabua, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Nosso querido pai, Você foi o maior exemplo do que é trabalhar duro para conquistar as coisas da vida. E você conseguiu tudo para nossa família. Estamos extremamente orgulhosos de você e não podíamos ter tido melhor pai. Estamos tristes pela sua partida mas com muita fé que esteja junto de Deus a olhar por nós. Obrigado por todos os princípios que nos ensinou e por nos tornar as pessoas que somos. Vamos sentir muito a sua falta mas sempre iremos guardá-lo nos nossos corações.

Obrigado por tudo.

Com muito amor Richard, Nellia e sua esposa Cecília.

O Executivo da Junta de Freguesia da Tabua e a Assembleia de Freguesia participam o falecimento do Sr. José Manuel Gomes de Abreu, irmão do Sr. Presidente desta Junta de Freguesia, Vítor Francisco Gomes de Abreu, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 15:00 horas, na igreja paroquial da Tabua.

Tabua, 6 de Outubro de 2019