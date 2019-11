PARTICIPAÇÕES

Maria Dulce Figueira de Sousa dos Ramos

FALECEU

Seu marido José dos Ramos; seus filhos Lígia Ramos e filhas; Maurício Ramos, esposa e filhos; Sandro Ramos, esposa e filhos; seus irmãos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua João Ricardo Ferreira César, 29, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 27/11/2019, saindo do Hospital Dr.João de Almada pelas 15:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo de família no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, 01/12/2019, pelas 10:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece de forma especial à Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua ente querida.

Retiram, Retificação de Motores, Lda. participa o falecimento da Sra. Maria Dulce Figueira de Sousa dos Ramos, mãe dos seus sócios-gerentes Sandro Ramos e Maurício Ramos, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 27/11/2019, pelas 16:00 horas, na capela do cemitério de Câmara de Lobos.

Carnes Ramos, Lda., participa o falecimento da Sra. Maria Dulce Figueira de Sousa dos Ramos, mãe dos seus sócios-gerentes Sandro Ramos e Maurício Ramos, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 27/11/2019, pelas 16:00 horas, na capela do cemitério de Câmara de Lobos.

Câmara de Lobos, 27 de Novembro de 2019