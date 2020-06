PARTICIPAÇÕES

Olímpia Maria de Castro Saldanha

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, Márcio Ruben Saldanha Rodrigues, Fábio Roberto Saldanha Rodrigues sua esposa e filho, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Conjunto Habitacional Santo Amaro, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de exéquias fúnebres, pelas 13:30 horas, na capela do cemitério do Monte, prosseguindo o seu funeral, para jazigo no referido cemitério.

Dona Olímpia, Dona Olímpia...

Durante tantos anos foi-me difícil compreender como é que uma pessoa normal conseguiu fazer tanto com tão pouco...

Mas a resposta é tão simples; a senhora não é nem nunca foi uma pessoa normal. Tal como eu e o meu irmão...

Eu sei que é tarde, mas obrigado! Beijinhos grandes mã. Os seus meninos, Fábio e Márcio.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho, solicitando que devido às contingências em vigor as cerimónias sejam apenas restritas à família.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia no próximo domingo dia 28.06.2020, pelas 11:00 horas na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Monte, Funchal.

Os sócios-gerentes e funcionários de Manuel de Andrade, Herds. Lda. (Agência Funerária Andrade (Alma Grande) participam o falecimento da Sr.ª Olímpia Maria de Castro Saldanha, irmã do nosso funcionário e colega José Avelino de Castro Saldanha, e que o seu funeral se realiza hoje pelas, 13:30 horas no cemitério do Monte.

Funchal, 23 de Junho de 2020