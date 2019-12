PARTICIPAÇÕES

Jacinto Isaías Alves

(IRMÃO DA CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO)

(PAI DO SR. PADRE RONALD DA PAROQUIA DE SÃO JORGE)

FALECEU

Sua esposa Maria Celeste Vieira de Melin Alves, filhos: Padre Ronald Alves e Reinaldo Alves, nora, neto, irmãos, cunhados, sogra, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, genro, tio e parente, residente que foi à Rua Engenheiro Luis Peter Clode, freguesia de Imaculado Coração de Maria, concelho do Funchal.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, saindo da morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:30 horas, para a Igreja Paroquial de São Jorge, onde haverá missa de corpo presente pelas 12:30 horas, prosseguindo depois pelas 14:30 horas, para inumação no cemitério de Nossa Senhora das Angústias, às 16:00 horas, em São Martinho.

No próximo domingo (08/12/2019), pelas 09:00 horas, na Igreja Paroquial de São Jorge, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nestas celebrações.

A família agradece à equipa medica, enfermeiros, em especial ao enfermeiro Filipe e enfermeira Chefe, e pessoal auxiliar, do 8 andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, bem como a Casa de Saúde de São João de Deus, pela forma profissional e carinhosa com que trataram o seu familiar.

A gerência do Snack Bar Alves Los Primos Lda. e seus colaboradores, participam o falecimento do Sr. Jacinto Isaías Alves, pai do Proprietário Sr. Reinaldo Coronoto Alves Vieira e informam que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 12:30 horas na Igreja Paroquial de São Jorge.

A Direção e executantes da Associação Recreativa de Nossa Senhora de Fátima-Banda do Arco de São Jorge, participam o falecimento do Sr. Jacinto Isaías Alves, pai do sócio e pároco Sr. Padre Ronald Alves e avô do sócio Simão e informam que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 12:30 horas, na Igreja Paroquial de São Jorge.

A Junta de Feguesia do Arco de São Jorge, participa o falecimento do Sr. Jacinto Isaías Alves, pai do Sr. Padre Ronald Alves, padre da paróquia de São José-Arco de São Jorge e informa que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 12:30 horas na Igreja Paroquial de São Jorge.

São Jorge, 4 de Dezembro de 2019