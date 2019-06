PARTICIPAÇÕES

Maria Evangelina Malho da Silva

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos: Luís Manuel Silva Freitas, Eusébio Flávio Silva Freitas e Ana Luísa da Silva Freitas Cardoso, seu genro Ricardo Tomé Sousa Cardoso, sua nora Maria do Carmo Freitas Teixeira, seus netos: Petra Carolina Ferreira Freitas, Sara Patrícia Freitas Cardoso e Matias Henrique Mendonça de Freitas, seus irmãos, cunhadas, sobrinhos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas, saindo da Capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na referida Capela.

A família, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima quarta-feira, pelas 18:30 horas, na Igreja da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus - Boa Nova.

A família, mui reconhecidamente agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, pela forma carinhosa, atenciosa, dedicada e pelo profissionalismo exemplar como sempre trataram a sua saudosa familiar.

A NOS Madeira, cumpre o doloroso dever de participar o falecimento da Sra. D. Maria Evangelina Malho da Silva, sogra do nosso colaborador, Sr. Ricardo Tomé Sousa Cardoso, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para o mesmo.

Funchal, 17 de Junho de 2019