PARTICIPAÇÕES

António Nunes

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos Elisabete Nunes, Ana Nunes, Lígia Nunes, Sérgio Nunes, Luísa Nunes, João Nunes, genros, noras, netos, bisnetos, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, tio e parente, residente que foi à Rua da Carne Azeda, nº 51, freguesia do Imaculado Coração de Maria e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angustias em São Martinho para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º dia, na próxima quarta-feira, dia 14/08/2019, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial de São Pedro, Funchal.

A família agradece aos seus médicos assistentes, Dr. António Alfredo Caldeira, Dr. Quinídio Correia e Sr. Enf. de reabilitação Marco Fernandes à equipa da enfermagem do Centro de Saúde do Bom Jesus / Imaculado Coração de Maria, a todos profissionais de saúde dos Cuidados Continuados do Centro Saúde de Santo António, a todos profissionais de saúde dos Cuidados Paliativos/ Hospital João de Almada e às ajudantes domiciliarias da Segurança Social pelo seu elevado profissionalismo e carinho como trataram o nosso ente querido.

A Administração e colaboradores do Grupo Nóbrega participam a todas as pessoas de relações e amizade o falecimento do Sr. António Nunes, avô da colaboradora e amiga, Dra. Joana Nunes Correia e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13:30 horas, saindo da capela do cemitério de São Martinho para jazigo no mesmo.

A Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria participa o falecimento do seu sócio-fundador, Sr. António Nunes, pai do seu tesoureiro, Dr. João José Jesus Nunes e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da capela do cemitério de São Martinho para jazigo no mesmo.

Ex-autarcas do PPD/PSD na freguesia do Imaculado Coração de Maria, participam o falecimento do Sr. António Nunes, ex-tesoureiro da Junta de freguesia e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da capela do cemitério de São Martinho para jazigo no mesmo.

Funchal, 10 de Agosto de 2019