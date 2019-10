PARTICIPAÇÕES

Hélder António Fernandes da Silva Câmara

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Ana Isabel dos Santos Catanho Câmara, sua filha Margarida Isabel Catanho Câmara; seus irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sogro, tios, tias, sobrinhos, primos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi à freguesia de Santo António, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para cremação no mesmo.

Será precedido missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente.

Há quanto tempo não colhes uma flor silvestre e ficas, simplesmente, a olhar para ela?

Simplesmente a olhar uma flor que é simples?

Há quanto tempo não fazes isso?

Em vez de viveres no passado, nas gigantes amarguras das escolhas erradas, e do que as pessoas supostamente te fizeram..

Em vez de viveres no futuro, na ilusão ignóbil do que ainda vais fazer, e do que ainda vais ser.

Pura e simplesmente colher uma flor simples e ficar simplesmente a olhar para ela.

Sem passado nem futuro, sem planos nem ambições, sem mágoas ou ressentimentos.

Simplesmente ali, a olhar uma flor simples.

Sem cargas emocionais, sem dilemas, sem projecções ou adiamentos.

Nada.

Só ali. A olhar, simplesmente.

Há quanto tempo?

Esse é o segredo da vida.

Encontrar coisas que te façam parar o tempo ou encontrar tempo para parar as coisas.

Para simplesmente olhar para elas.

Para simplesmente estar.

Para simplesmente Ser.”

JESUS

A gerência e colaboradores da empresa Piquinho - Promoção Imobiliária Unipessoal, Ld.ª, lamenta com grande pesar, a perda do seu colaborador e colega Sr. Hélder António Fernandes da Silva Câmara

A gerência e colaboradores da empresa Obracentímetro - Construção Civil, Ld.ª, lamenta com grande pesar, a perda do seu colaborador Sr. Hélder António Fernandes da Silva Câmara.

Funchal, 9 de Outubro de 2019