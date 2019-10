PARTICIPAÇÕES

Marco Paulo da Silva Nascimento

FALECEU

Sua esposa Sónia Paula Spínola Vieira, filha Samira Nascimento, pai Guilherme Nascimento, sogros, irmãs, cunhados, sobrinhos, tios, primos, amigos em especial amigo Nuno (Café) e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, filho, genro, irmão, cunhado, tio, sobrinho, primo, amigo e parente, residente que foi à Rua Azinhaga da Graça, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10 horas, para a Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11.30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério Municipal de Machico.

A família desde já agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. E informa que, no próximo sábado, dia 05-10-2019, pelas 19 horas, será celebrada a missa do 7º dia, na Igreja Matriz de Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

O executivo e funcionários da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior bem como os alunos e professores da Universidade Sénior de Santa Maria Maior vêm manifestar à família as mais sentidas condolências, pelo falecimento de Marco Paulo da Silva Nascimento, esposo da funcionária desta instituição, Sónia Paula Spínola Vieira.

Mais informamos que a missa de corpo presente ocorre hoje, dia 2 de Outubro, às 11h30, na Igreja Matriz de Machico, prosseguindo o funeral para o cemitério Municipal de Machico.

Machico, 2 de Outubro de 2019