PARTICIPAÇÕES

Maria Odete Figueira

FALECEU

Seus enteados: José David Cró, esposa, filhos e netos, João Cró, Inácio Cró, esposa e filhos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa irmã, tia e parente que foi residente ao Caminho do Trapiche n.º 137, paróquia da Graça, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 12.30 horas na referida capela.

A empresa Auto Zonas Altas na qualidade de sócio-gerente Inácio Cró, esposa e filhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua madrasta Sr.ª Maria Odete Figueira.

A família agradece mui reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do 3.º andar do Hospital dos Marmeleiros, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 21 de Setembro de 2019