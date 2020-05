PARTICIPAÇÕES

Manuel Raimundo Fernandes Nicolau

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, e que o seu Funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres pelas 11:00 horas, no Cemitério Municipal de Machico, prosseguindo o seu funeral para inumação no mesmo.

A família mui reconhecidamente agradece a todas as pessoas que têm manifestado o seu pesar neste momento de dor. Mais informa que devido à situação epidemiológica e respeitando as medidas de prevenção indicadas pela Direção Geral de Saúde e pela Conferência Episcopal Portuguesa, o funeral será restrito à família.

A todos o nosso agradecimento pela compreensão.

A Junta de Freguesia de Machico, quer desta forma expressar o seu pesar pelo falecimento do Sr. Manuel Nicolau. Figura impar de Machico e do foto jornalismo regional, foi também o primeiro presidente deste órgão autárquico.

A todos os seus familiares e amigos, as nossas mais sinceras condolências.

A direção do Sindicato dos Jornalistas da Madeira lamenta a morte de Manuel Nicolau, antigo repórter fotográfico do DN e que colaborou também com outros projetos e instituições. Manuel Nicolau faleceu aos 77 anos.

À família, endereçamos votos de pesar e desejamos muita força!

Machico, 16 de Maio de 2020