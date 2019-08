PARTICIPAÇÕES

Luís de Gouveia

FALECEU

Sua esposa, Maria José Vieira Afonso, seus filhos, Maria Lúcia Afonso Gouveia, José Manuel Afonso Gouveia, Luís Afonso Gouveia e Ana Paula Afonso Gouveia Mendonça, seus genros, noras, netos, bisnetos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, bisavô e parente, residente que foi em Caminho do Passeio, freguesia de Santo António da Serra.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do hospital Dr. João de Almada, freguesia do Monte pelas 14:00 horas, para a Igreja Paroquial de Santo António da Serra, onde ficará em câmara ardente e será celebrada missa de corpo presente pelas 17:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da Localidade.

Na próxima quinta-feira dia 15 de Agosto pelas 11:30 horas, será celebrada missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, na igreja paroquial de Santo António da Serra.

A família agradece, a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Endereça ainda um agradecimento especial, a todas as Equipas da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, à sua médica de família Sra. Dra. Filomena Mina e serviço de enfermagem do Centro de Saúde do Santo da Serra, pelos cuidados de saúde prestados com inigualável saber e dedicação ao seu ente querido e pelo apoio que prestaram à família, agradecimento extensivo às assistentes operacionais da segurança social, por todos os cuidados prestados ao seu familiar. Muito Obrigada.

O Grupo Florasanto e os seus colaboradores, participam o falecimento do Sr. Luís Gouveia, pai da Sócia - Gerente Sra. Maria Lúcia Afonso Gouveia e que o funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 17:00 horas na Igreja paroquial de Santo António da Serra.

Casa do Povo do Santo da Serra, participa o falecimento do Sr. Luís Gouveia, pai da Presidente da Direcção Sra. Maria Lúcia Afonso Gouveia e que o funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 17:00 horas na Igreja paroquial de Santo António da Serra.

A Direção, Colaboradores e Utentes, da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz participam o falecimento do Sr. Luís Gouveia, pai da vogal da mesa administrativa desta instituição, Sra. Maria Lúcia Afonso Gouveia e que o funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 17:00 horas na Igreja paroquial de Santo António da Serra.

Santo António da Serra, 9 de Agosto de 2019