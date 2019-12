PARTICIPAÇÕES

Ana Cristina Martins Câmara Vieira

FALECEU

Sua filha Ana Carolina Câmara Vieira, genro, irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhada e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas das suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, irmã, cunhada, tia, madrinha e parente, residente que foi à Rua da Banda de Além, freguesia de Machico e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital Dr. João de Almada, pelas 09.30 horas, para a Capela da Santa Casa da Misericórdia de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

“ Não há palavras mais difícil do que aquela que sabemos que é para sempre!!!”.

Dos amigos António Santos, Regina e Tomás

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. Agradece, ainda, de um modo especial aos Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do Serviço Unidade Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, à Equipa de Profissionais de Saúde da Santa Casa da Misericórdia de Machico, à Liga Portuguesa Contra o Cancro e à Câmara Municipal de Machico, pelo apoio, carinho e dedicação que tiveram com a sua querida parente.

Mais informa que, na próxima sexta feira, dia 27/12/2019, pelas 16.30 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Capela da Santa Casa da Misericórdia de Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Os Órgãos e Colaboradores da Santa Casa da Misericórdia de Machico, manifestam o seu pesar pelo falecimento da colega Ana Cristina Martins Câmara Vieira

Machico, 24 de Dezembro de 2019