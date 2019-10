PARTICIPAÇÕES

António dos Ramos Rodrigues

Eu não estou longe, apenas estou no outro lado do caminho

Seus filhos, netos, bisnetos, genros, noras, sobrinhos, cunhada, afilhados, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, avô, bisavô, sogro, tio, cunhado, padrinho, amigo e parente residente que foi à Estrada Regional 222, nº 304, Freguesia da Tabua e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13,00 horas para a Igreja Paroquial da Tabua, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 16,00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para jazigo de família no Cemitério da Freguesia.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º dia, em sufrágio da sua alma, no próximo Domingo dia 3, pelas 08,45 horas, na Igreja Paroquial da Tabua, concelho da Ribeira Brava agradecendo antecipadamente a todos quantos se dignarem assistir a este piedoso ato.

Endereçam ainda um reconhecido agradecimento a toda a Equipa do Centro de Saúde da Ribeira Brava, Médicos, Enfermeiros, Assistentes Operacionais e Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta de Sol, assim como, às Equipas Médicas do Hospital Dr. Nélio Mendonça, do Hospital dos Marmeleiros e da Clínica de Santa Luzia pela forma carinhosa e dedicada como cuidaram do seu familiar.

O Partido Social Democrata da Madeira participa o falecimento do Sr. António dos Ramos Rodrigues, ex Autarca e militante do PSD e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente, pelas 16,00 horas na Igreja Paroquial da Tabua, prosseguindo o cortejo fúnebre para o Cemitério da Freguesia.

A Junta de Freguesia da Tabua e a Assembleia de Freguesia participam o falecimento do Sr. António dos Ramos Rodrigues, que foi Regedor e Presidente desta Junta entre 1947 e 2009.

Presidiu esta Freguesia durante 62 anos.

O seu funeral realiza-se hoje dia 30 de Outubro, pelas 16,00 horas, na Igreja Paroquial da Tabua.

A Delegação Regional da Madeira da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do Sr. António dos Ramos Rodrigues, antigo Presidente da Freguesia da Tabua.

O Município de Ribeira Brava, participa o falecimento do Srº Ex Regedor e Ex Presidente da Junta de freguesia da Tabúa o senhor António dos Ramos Rodrigues e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13,00 horas para a Igreja Paroquial da Tabua, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 16,00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para jazigo de família no Cemitério da Freguesia.

Funchal, 30 de Outubro de 2019