PARTICIPAÇÕES

Fátima Maria Velosa

FALECEU

Seus filhos, neto, ex-marido, namorado, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa parente e amiga que foi residente ao Impasse Novo do Galeão n.º 2, freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15.30 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 15.00 horas na referida capela.

A empresa Cascata Sensação Lda. e seus colaboradores cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da Sr.ª Fátima Maria Velosa, irmã da sócia-gerente Sr.ª Rosa Maria Abreu Velosa Meneses e seu marido José Manuel Meneses e filhos Joana Carolina Velosa Vieira e Fernando Miguel Velosa Vieira.

O Grupo Desportivo Azinhaga cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da Sr.ª Fátima Maria Velosa, presidente do conselho fiscal do referido Clube. ”Existem pessoas que nos inspiram, outras que nos fazem bem, e há aquelas que simplesmente sem pedir licença tocam a nossa alma.”

Os funcionários da Firma Ferreira’s, Lda., participam o falecimento da sua saudosa colaboradora e colega Sr.ª Fátima Maria Velosa.

Apresentando a toda a sua família as nossas mais sinceras condolências.

A gerência da firma Ferreira’s, Lda., participam o falecimento da sua saudosa colaboradora e colega Sr.ª Fátima Maria Velosa.

Apresentando a toda a sua família as nossas mais sinceras condolências.

Sócio Gerente Paulino e prima Vanda do Restaurante Papa Manuel do Centro Mar e todo o seu staff, participa o falecimento da Sr.ª Fátima Maria Velosa.

Funchal, 4 de Janeiro de 2020