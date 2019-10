PARTICIPAÇÕES

Maria Vanda Lucília de Abreu Faria

FALECEU

Seus filhos, Luís Florêncio de Abreu Faria, José Miguel de Abreu Faria e Rui Henrique de Abreu Faria, noras, netos, bisneta, irmão, cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Rua das Maravilhas, Freguesia de São Pedro, Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13,30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias - São Martinho para jazigo de família no mesmo.

Será celebrada missa de corpo presente, pelas 13,00 horas, na Capela do referido Cemitério.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º dia, em sufrágio da sua alma, no próximo Sábado, dia 02 de Novembro, pelas 19,00 horas, na Igreja Paroquial da Sagrada Família, Funchal agradecendo antecipadamente a todos quantos se dignarem assistir a este piedoso ato.

A família, reconhecidamente, agradece aos médicos, Dr. João Gaspar e Dr. Carlos Lélis, enfermeiros e assistentes operacionais do Hospital da Luz pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram a sua familiar durante o seu internamento. Agradecem igualmente às cuidadoras domiciliárias pelos cuidados e dedicação também prestados à sua saudosa familiar.

A Gerência da Empresa J. Faria & Filhos, Lda., participa a todas as pessoas das suas relações e amizade, o falecimento da Sra. Maria Vanda Lucília de Abreu Faria, mãe dos gerentes Luís Florêncio de Abreu Faria, José Miguel de Abreu Faria e Rui Henrique de Abreu Faria e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 13,00 horas na Capela do Cemitério de São Martinho seguindo- se o cortejo fúnebre para jazigo no mesmo.

A Gerência dos Engenhos do Norte., participa a todas as pessoas das suas relações e amizade, o falecimento da Sra. Maria Vanda Lucília de Abreu Faria, mãe dos gerentes Luís Florêncio de Abreu Faria, José Miguel de Abreu Faria e Rui Henrique de Abreu Faria e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 13,00 horas, na Capela do Cemitério de São Martinho seguindo- se o cortejo fúnebre para jazigo no mesmo.

É com enorme pesar e uma enorme tristeza que os funcionários da J. Faria & Filhos e Engenhos do Norte, participam o falecimento da Sra. D. Maria Vanda Lucília de Abreu Faria que foi, mais do que tudo, uma grande amiga para todos.

A Terra perdeu uma grande mulher, lutadora, mas o céu ganhou mais uma estrela.

Deixará muitas saudades.

Certo que agora está a descansar em paz e feliz junto do seu Faria.

Apresentamos as mais sinceras condolências à família.

Até sempre D. Vanda.

A SPAR, Caniço de Baixo participa o falecimento da Sra. Maria Vanda Lucília de Abreu Faria, mãe dos Srs. Luís Florêncio de Abreu Faria, José Miguel de Abreu Faria e Rui Henrique de Abreu Faria e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 13,00 horas na Capela do Cemitério de São Martinho seguindo- se o cortejo fúnebre para jazigo no mesmo. “Chegou ao fim da sua longa caminhada, para consolo dos seus que fiquem todos os bons momentos vividos.

Um forte e sentido abraço.”

Funchal, 29 de Outubro de 2019