PARTICIPAÇÕES

José Jorge Pereira da Silva

FALECEU

Sua esposa, filha, enteada, genro, netos, sogros, irmãs, cunhados, sobrinhos, os demais familiares e amigos, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu querido parente e amigo, residente que foi na freguesia do Caniço, cujo funeral se realiza hoje pelas 15h00, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para inumação no mesmo.

Será precedido da missa de corpo presente pelas 14h30, na referida capela onde decorrerá o velório a partir das 12h30.

A família expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Endereça um especial agradecimento às equipas médicas, aos enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Neurologia do 7.º piso do Hospital Dr. Nélio Mendonça, assim como, ao Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, por todos em conjunto, desencadearem acções com excelência profissional e o verdadeiro propósito de lhe transmitir um maior conforto e bem estar.

Fica aqui registado, uma palavra de profunda gratidão à todos.

Obrigado.

Quarta-feira, dia 14 de Agosto, sendo o 7.º dia da sua morte, será celebrada a missa em sufrágio da sua alma pelas 19h00, na Igreja Matriz do Caniço, pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

É com o enorme pesar que Fátima Sardinha, marido e filha participam o falecimento do seu grande amigo JOSÉ JORGE PEREIRA DA SILVA e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração da missa de corpo presente pelas 14h30, na Capela do Cemitério Municipal de São Martinho, prosseguindo pelas 15h00 para inumação.

O Grupo Musical “Amigos da Gaita”, lamentam participar o funeral do amigo, fundador e vocalista deste grupo, cujo funeral se realiza hoje pelas 15h00, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para inumação no mesmo, precedido de missa de corpo presente pelas 14h30, na referida capela.

A Rodoeste - Transportadora Rodoviária da Madeira, Lda., seus sócios, Gerentes e todos os colegas trabalhadores, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu trabalhador e colega José Jorge Pereira da Silva, expressando à família sentidas condolências, cujo funeral se realiza hoje, com celebração da missa pelas 14h30 no cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, após a qual prosseguirá para inumação em jazigo.

Sairão dois autocarros pelas 13h45, um do Estreito de Câmara de Lobos passando pelo Covão, e outro da Escola da Fonte da Rocha Câmara de Lobos para as pessoas que desejarem acompanhar o funeral do nosso saudoso José Jorge.

Funchal, 10 de Agosto de 2019