PARTICIPACÕES

Maria Marta Gouveia de Jesus Pereira

FALECEU

Seu marido Carlos Pereira, seus filhos Joana, Francisco Pereira, sua mãe, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, filha, irmã, cunhada, tia, amiga e parente que foi residente ao Caminho das Romeiras nº 29, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 13.30 horas para o Cemitério Municipal de Santana com celebração de exéquias fúnebres junto a sepultura pelas 15 horas para jazigo no mesmo.

A Casa do Povo de Santo António vem por este meio apresentar os seus sentimentos à família do Sr. Carlos Pereira, antigo presidente desta instituição.

Funchal, 23 de Março de 2020