PARTICIPAÇÕES

Jorge de Abreu

FALECEU

Seus filhos, noras, genros, netos, bisneta e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho das Figueiras, 26, Achadas da Cruz, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 15/02/2020, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Achadas da Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, 23/02/2020, pelas 08:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Achadas da Cruz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece à direcção e a todos os funcionários do Lar de Idosos do Porto Moniz, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu ente querido.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 1º piso do Hospital Dr. Nélio Mendonça por todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu ente querido.

O PSD das Achadas da Cruz lamenta o falecimento do seu militante e pai do Presidente da Comissão Política das Achadas da Cruz, e endereça aos mais sentidas condolências à família.

Achadas da Cruz, 15 de Fevereiro de 2020