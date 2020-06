PARTICIPAÇÕES

José Pedro de Mendonça Coelho

FALECEU

Seus filhos Dionisio Coelho e Sussy Coelho, nora, genro, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, parente e amigo, natural da freguesia de Santa Cruz e a residir atualmente na Rua Nova dos Marmeleiros, freguesia do Monte, concelho do Funchal.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16), pelas 14:45 horas, com destino ao Cemitério Municipal de Santa Cruz, onde haverá Exéquias Fúnebres, junto a sepultura, pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para o mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que, o funeral não será só restrito à família, mas informa que não haverá velório na referida Casa Mortuária, devido às limitações impostas pelo plano de Contingência do Novo Coronavírus-Covid-19.

Sábado (13/06/2020), pelas 18:30 horas, na Igreja Matriz de Santa Cruz, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Seus amigos: José Francisco França, Alfredo de Freitas, Emanuel de Freitas, José Pestana, Diogo Pestana, José Luís Vieira, Albino Castro, Maurício Escórcio, Tony Teixeira, Silvestre Andrade, Aldino Gouveia, Salvador Nunes CTT, Sandra Freitas, Quim Teixeira, Gil França, Albino Pereira, João Spínola, Eduardo Caetano, Vítor Caetano, João Monteiro, Márcio Nascimento, Manuel Fernandes, José Luís Teixeira, Lino Teles, Alberto Moreira, Edgar Freitas, Avelino Menezes, Luís Teixeira, Bruno Nascimento, Aquilino Fernandes, Paulo Freitas, José Ascenção, Antonino Gouveia, Teodoro Alves, Aurélio Carvalho, Jaime Teixeira, José Belo, Paulo Martins, José Teixeira e Manuela França Teixeira, participam o falecimento do seu saudoso amigo José Pedro de Mendonça Coelho e informam que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:00 horas no cemitério municipal de Santa Cruz.

O Iate Clube de Santa Cruz cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do Sr. José Pedro Mendonça Coelho, sócio e antigo membro do conselho fiscal desta instituição, e endereça a todos os seus familiares, sentidas condolências. Informa que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:00 horas no cemitério municipal de Santa Cruz.

Santa Cruz, 9 de Junho de 2020