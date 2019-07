PARTICIPAÇÕES

Carlos Alberto Gonçalves

FALECEU

Sua mulher, Maria José Gonçalves da Silva Gonçalves, sua filha Rubina da Silva Gonçalves marido e filhos, seu filho Pedro Marcelo da Silva Gonçalves, seus irmãos, Francisco, Ivone e Margarida, suas cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, parente, que foi residente à Travessa do Lazareto n.º 9 B, 2.º D, Santa Maria Maior e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13,00 horas, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho.

Será rezada missa de corpo presente, pelas 12,30 horas, na Capela do referido Cemitério.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada missa do 7.º dia na próxima Segunda-Feira, dia 15-07-2019, pelas 17,00 horas, na Igreja do Colégio - Funchal.

O Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Produção Transporte e Distribuição de Energia Elétrica da Região Autónoma da Madeira - S.T.E.E.M., vem participar o falecimento do seu associado e antigo dirigente, Carlos Alberto Gonçalves que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13,00 horas, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho.

Funchal, 12 de Julho de 2019