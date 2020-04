PARTICIPAÇÕES

João Abel Gonçalves de Azevedo

FALECEU

Sua esposa Maria Josefina Pereira Ferraz de Azevedo, seus filhos Ricardo Jorge Ferraz de Azevedo e Miguel Ângelo Ferraz de Azevedo, suas noras e netas, suas irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, natural de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 01/04/2020, pelas 11:30 horas no cemitério de Câmara de Lobos

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e informa que, devido à situação actual e, de acordo com as recomendações do Governo Regional e das autoridades de saúde, o funeral será restrito à família.

É com pesar que a Banda Recreio Camponês vem participar no falecimento do seu antigo membro da Assembleia Geral e sócio desta colectividade. Apoiou esta instituição, a Música e a Cultura. A Banda Recreio Camponês endereça os maiores sentimentos à família.”

Câmara de Lobos, 1 de Abril de 2020