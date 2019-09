PARTICIPAÇÕES

Maria Isabel de Freitas Rodrigues Vasconcelos

FALECEU

Seu marido Mark Anthony Aguiar Vasconcelos, filho Diogo André Rodrigues Vasconcelos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe e parente residente que foi ao Sítio da Queimada de Baixo, freguesia de Água de Pena e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angustias, em São Martinho, para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 12.30 horas, na referida capela.

Isabel, saíste, mas permaneceste no nosso coração.

Parabéns grande guerreira.

Do teu marido e filho.

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. Agradece, ainda, de forma especial a toda a Equipa de Saúde do Hospital Dr. João de Almada, à Equipa de Oncologia Hospital Dia, do Hospital Dr. Nélio Mendonça e Fundação Champalimaud, pela forma carinhosa como trataram a sua querida parente.

Mais informa que, na próxima quinta-feira, dia 03-10-2019, pelas 18.30 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Paroquial de Santo António da Serra, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Querida Isabel!

Que a tua força de viver e o teu sorriso tão iluminado e genuíno sejam as variáveis essenciais na resolução da equação da vida.

Obrigada por toda a tua partilha e dedicação como amiga, colega e professora do grupo de Matemática da Escola Básica e Secundária de Machico.

Estarás sempre nos nossos corações,

“ Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós.

Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.”

Descansa em paz.

A Direção, Professores, Alunos e Funcionários da Escola Básica e Secundária de Machico, participam o falecimento da sua professora Maria Isabel de Freitas Rodrigues Vasconcelos e que o seu funeral se realiza hoje sexta-feira, pelas 13.00 horas, na capela do cemitério das Angústias, São Martinho. À família enlutada as nossas condolências.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 12.30 horas, na referida capela.

Funchal, 27 de Setembro de 2019