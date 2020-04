PARTICIPAÇÕES

Maria Martins Fernandes

(IRMÃ DA CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO E DO SR. SÃO JORGE)

FALECEU

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, cunhada, tia e parente, residente que foi do sítio do Barranco, freguesia de São Jorge, concelho de Santana.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, domingo, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira n.º 16), pelas 12:15 horas, com destino ao Cemitério Municipal de São Jorge, onde haverá Exéquias Fúnebres, pelas 13:00 horas, prosseguindo depois para inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que, o funeral será restrito à família e que não haverá velório na referida Casa Mortuária, devido as limitações impostas pelo plano de Contingência do Novo Coronavírus-Covid-19.

Renova os agradecimentos à Direção e a toda a equipa médica, enfermeiros e pessoal auxiliar do Lar de Idosos de Santana, pela forma profissional e carinhosa com que trataram a sua familiar.

A Direção e executantes da Associação Recreativa de Nossa Senhora de Fátima-Banda do Arco de São Jorge, participam o falecimento da Sra. Maria Martins Fernandes, mãe do elemento da direção e colaboradora ativa, Sra. Maria José Fernandes de Aguiar e informam que o seu funeral se realiza hoje, com Exéquias Fúnebres, pelas 13:00 horas, no cemitério de São Jorge.

São Jorge, 5 de Abril de 2020