PARTICIPAÇÕES

José Fátima Caldeira Ribeiro

FALECEU

Sua esposa Perpétua Rodrigues da Cal Ribeiro, seu filho Samuel de Fátima Ribeiro, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho das Figueiras, 1, Achadas da Cruz, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 03/10/2019, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Achadas da Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, 06/10/2019, pelas 08:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Achadas da Cruz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

O Presidente da Assembleia Municipal do Porto Moniz, todos os Deputados Municipais, Autarcas e Ex-Autarcas deste Município, participam o falecimento do funcionário Senhor José Fátima Caldeira Ribeiro, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 16:00 horas, na igreja paroquial das Achadas da Cruz.

O Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, os seus Vereadores e todos os funcionários deste Município, participam o falecimento do funcionário e colega Senhor José Fátima Caldeira Ribeiro, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 16:00 horas, na igreja paroquial das Achadas da Cruz.

Achadas da Cruz, 3 de Outubro de 2019