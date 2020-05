PARTICIPAÇÕES

Davide Martinho Aguiar Figueira

de Ornelas

FALECEU

Seus filhos, genros, noras, netos, bisneta, irmã, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente ao Caminho do Laranjal, Beco do Cantoneiro nº 4, paróquia da Visitação, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, com exéquias fúnebres pelas 13h00 horas na capela do cemitério municipal de Santo António, prosseguindo para jazigo no mesmo.

A família agradece mui reconhecidamente aos profissionais do Centro de Saúde de Santo António, ao Hospital de Dia do Serviço Hemato-oncologia, Serviço Imagiologia, Serviço de Urgência Dr.Nélio Mendonça, Unidade dos Cuidados Paliativos João de Almada,pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

As Sras. Enfermeiras Adjuntas do Sr. Enfermeiro Diretor, as Assistentes Técnicas e a Assistente Operacional da Direção de Enfermagem e todas as equipas de Enfermagem e Assistentes Operacionais do SESARAM, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do Sr. David Martinho A. F. Ornelas, pai do Sr. Enfermeiro Diretor José Manuel Ornelas e endereçam as mais sentidas condolências à família.

Funchal, 26 de Maio 2020