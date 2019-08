PARTICIPAÇÕES

Maria Marsília da Silva

FALECEU

Sua mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi ao sitio da Caldeira, paróquia de Nossa Senhora do Carmo - Câmara de Lobos, e que o funeral se realiza hoje pelas 13 horas, saindo da capela do cemitério das Angústias em São Martinho, para cremação no mesmo.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, na referida capela.

A família agradece, antecipadamente, a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, ou que, de qualquer forma manifestarem o seu pesar e informa que a missa do 7.º dia, será celebrada no próximo SÁBADO (10/08/2019), pelas 18 horas, na capela do Mosteiro de Nossa Senhora da Piedade (Convento da Caldeira).

A administração e funcionários do CELFF/EPHTM - Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, participa o falecimento da nossa estimada colaboradora e colega, Sr.ª Maria Marsília da Silva, e que o funeral se realiza hoje, pelas 13 horas, saindo da capela do cemitério das Angústias em São Martinho, para cremação no mesmo.

O Sindicato dos trabalhadores na Hotelaria, Turismo, Alimentação, Serviços e Similares da RAM, participa o falecimento da Sr.ª Maria Marsília da Silva, nossa associada com n.º 16.340, e que o funeral se realiza hoje, pelas 13 horas, saindo da capela do cemitério das Angústias em São Martinho, para cremação no mesmo.

Funchal, 6 de Agosto de 2019