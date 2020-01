PARTICIPAÇÕES

António Pascoal Rodrigues Câmara

FALECEU

O Conselho de Administração e os colaboradores do Grupo Horários do Funchal participam o falecimento do Sr. António Pascoal Rodrigues Câmara, seu colaborador, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 09:30 horas, prosseguindo para cremação no mesmo.

O Conselho de Administração e os colaboradores prestam a sua homenagem ao colaborador, colega e amigo que em muito contribuiu para a evolução do desempenho da empresa, apresentando condolências à sua família.

Funchal, 28 de Janeiro de 2020