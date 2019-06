PARTICIPAÇÕES

Armindo Amaro Camacho Manica

FALECEU

Sua esposa, filhos, netos, irmãos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso marido, pai, avô, irmão e parente, que foi residente ao Caminho de Santo António 193, Apartamento D, Freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 10.30 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angustias em S. Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 10.00 horas na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignaram acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima quinta feira dia 27- 06-2019 pelas 19 horas na igreja paroquial de Santo António no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Renovando agradecimentos à direção, equipas, medica, enfermagem, assistentes operacionais e todos os colaborares do Hospital Dr. Nelio Mendonça por todo o carinho e dedicação como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

A família agradece a equipa medica, enfermagem, assistente operacionais a todos os colaboradores do Centro de Saúde de Santo António por todo o carinho e dedicação como trataram o seu familiar.

A firma Solidago participa o falecimento do seu irmão Armindo Amaro Camacho Manica.

Irmãos Manica participam o funeral do seu saudoso irmão Armindo Amaro Camacho Manica.

Funchal, 22 de Junho de 2019