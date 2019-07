PARTICIPAÇÕES

José Alberto de Abreu Vasconcelos

Faleceu

R.I.P.

Sua esposa Olimpia Rosa Saldanha Vieira Vasconcelos seu filho Paulo Sérgio Pereira Vasconcelos sua esposa e filhos, irmãos, cunhados, sobrinhos, tia, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, sobrinho, primo e parente, residente que foi à Travessa da Estufa, nº 11, freguesia do Imaculado Coração de Maria e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:00 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angustias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia na próxima sexta-feira, 05/07/2019, pelas 17:00 horas, na Igreja do Colégio, Funchal.

A família agradece aos médicos, enfermeiros, assistentes operacionais do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, em especial Sr.ª Dr.ª Teresa André e Psicóloga Mónica, pela forma carinhosa e dedicada como trataram o nosso ente querido.

C. CAÇ. 4943 MAIS ALTO E MAIS ALÉM - ANGOLA 1973-1975

Os Ex-camaradas manifestam o mais profundo pesar pela partida do seu camarada e amigo Alberto Vasconcelos, endereçando à sua família as mais sentidas condolências. Funeral realiza-se hoje pelas 12:30 -13:00 horas, no cemitério de São Martinho.

Funchal, 2 de Julho de 2019