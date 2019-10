PARTICIPAÇÕES

Alda Faria Henriques

FALECEU

R.I.P.

Suas filhas, filho, nora, genros, netas, netos, bisneto e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente e que o seu funeral se realiza, hoje, pelas 15:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para Jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14:30 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Domingo, dia 27, pelas 12:00 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho.

A ALFILUX - Alberto Barbosa & Filhos, SA, e os seus colaboradores, cumprem o doloroso dever de participar aos seus clientes e amigos, o falecimento da Exma. Sra. Alda Faria Henriques, mãe da nossa colaboradora D. Ana Paula H. da Silva, avó dos nossos colaboradores Srs. Vitor Soares e Pedro Henriques, e sogra do nosso Gerente, Sr. Geraldo Soares e que o seu funeral se realiza, hoje, pelas 15:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de São Martinho, para Jazigo no mesmo.

A Associação Barmen da Madeira, cumpre o doloroso dever de participar aos seus associados e amigos, o falecimento da Exma. Sra. Alda Faria Henriques, sogra do nosso Presidente de Direção Sr. José Alberto Ramos Silva e que o seu funeral se realiza, hoje, pelas 15:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de São Martinho, para Jazigo no mesmo.

Funchal, 22 de Outubro de 2019