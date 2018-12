PARTICIPAÇÕES

José António Mendes Carvalho

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa, Clara Telo de Freitas seus filhos Bruna Filipa Freitas Carvalho seu marido e filho, Carlos Freitas Carvalho sua esposa e filho, Ana Carolina Freitas Carvalho seu namorado, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Caminho da Referta, freguesia do Porto da Cruz e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pela 13:30 horas para a Igreja Paroquial do Porto da Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para inumação no cemitério da referida freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do nosso saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º dia, no próximo sábado, dia 22/12/2018, pelas 17:00 horas, na Igreja Paroquial do Porto da Cruz.

Seus irmãos, João Luís Mendes Carvalho, Martinho Mendes Carvalho, proprietários do Talho dos Carvalhos do Mercado do Santo da Serra participam o falecimento do seu saudoso irmão Sr. José António Mendes Carvalho e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pela 13:30 horas para a Igreja Paroquial do Porto da Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para inumação no cemitério da referida freguesia.

CARAM – Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira, EPERAM cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso colaborador Sr. José António Mendes Carvalho e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas para a Igreja Paroquial do Porto da Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas15:00 horas, prosseguindo o funeral para inumação no cemitério da referida freguesia.

Porto da Cruz 17 de Dezembro de 2018