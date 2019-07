PARTICIPAÇÕES

José Figueira Faria

FALECEU COM 78 ANOS

Sua esposa Maria Angelina Gonçalves Faria e seus filhos José AlSua esposa Maria Angelina Gonçalves Faria e seus filhos José Alberto Faria, esposa e filha, Lúcia Faria, esposo e filhos, Nelson Faria, esposa e filhos, Maria Alda Faria, esposo e filho, Tânia Faria, esposo e filhos, Maria Faria, esposo e filho, seus irmãos, netos, sobrinhos, cunhados, primos, compadres, vizinhos, amigos e demais família presentes e ausentes cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador do sítio da Igreja, Paroquia de Nossa Senhora da Graça em Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, saindo do Hospital do Funchal pelas 13:30h para a igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça em Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00h, prosseguindo o cortejo fúnebre para jazigo do cemitério do Estreito de Câmara de Lobos.

A missa 7.º dia será no próximo domingo às 11:00h na igreja Paroquial da Nossa Senhora da Graça.

A família endereça um especial agradecimento as pessoas que acompanharem o funeral deste nosso parente e mandarão celebrar uma missa nas suas intenções, o nosso muito obrigado e um bem-haja a todos.

A família também agrade à Dra. Marília e à equipa de enfermagem do Centro de Saúde do Estreito de Câmara de Lobos pela forma carinhosa como trataram este nosso querido parente, o nosso muito obrigado.

O supermercado Vera Cruz do proprietário Juvenal Pinto Silva, esposa, filhos e netos, participa o falecimento deste seu cunhado, José Figueira Faria, e informa que será celebrada a missa às 15:00h na igreja do Estreito de Câmara de Lobos.

Linha Segura Mediação de Seguros Limitada e seus funcionários participam o falecimento do Sr. José Figueira Faria, pai do funcionário Nelson Figueira Faria, e informam que será celebrada a missa às 15:00h na igreja do Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 17 de Julho de 2019