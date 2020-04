PARTICIPAÇÕES

João Luís Figueira Pontes

FALECEU

R.I.P.

Seus pais: Luís Manuel Pontes e Maria Teresa Figueira Pontes, seus tios, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso filho, sobrinho, primo e parente, residente que foi à Avenida do Colégio Militar, Paróquia da Nazaré e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 10:00 horas, junto à sepultura no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A família agradece a todas as pessoas as manifestações de pesar e carinho e informa que devido às normas e restrições em vigor, o funeral será restrito apenas à família.

João... A tua partida precoce deixou-nos um vazio enorme, que ainda nem acreditamos. Apesar da tristeza deste adeus, sentimos o consolo na certeza de que o Amor quando é Verdadeiro nem a Morte consegue apagar. Nunca te esqueceremos. Iremos fazer de tudo para seres SEMPRE Lembrado. Uma estrela chega ao Céu, independentemente de onde estiveres, descansa em paz, isto não é um adeus, mas sim um ATÉ BREVE. FICARÁS PARA SEMPRE EM NOSSOS CORAÇÕES. Das tuas primas, primos e tias que te amam muito.

A Empresa Auto Sterling de Amaríldo Nélio Gouveia, participa o falecimento do seu saudoso primo Joao Luís Figueira Pontes, que de uma forma inesperada partiu sem nos despedirmos. Descansa em Paz João. Serás a nossa Estrela.

Funchal, 1 de Abril de 2020