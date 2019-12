PARTICIPAÇÕES

Paulo Alexandre da Silva Lança

FALECEU

R.I.P.

Seus pais, Carlos Inácio de Sousa Lança e Otília Maria Gouveia da Silva Lança; seu irmão, Bruno Miguel da Silva Lança sua esposa e filha; sua irmã, Tânia Margarida da Silva Lança seu marido e filho; seus tios, tias, primos, primas e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso filho, irmão, tio, sobrinho, primo e parente, residente que foi Rua do Brasil, bloco 14 3º esquerdo, freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal, para inumação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

A gerência a Colaboradores da Empresa SETE MARES, participam o falecimento do seu saudoso colaborador e colega Sr. Paulo Alexandre da Silva Lança.

Apresentado a toda a sua família as nossas mais sinceras condolências.

Funchal, 31 de Dezembro de 2019