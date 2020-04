PARTICIPAÇÕES

João Teixeira Pereira

FALECEU

R.I.P

Seus filhos, filhas, genros, noras, netos, bisnetos, trinetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, trisavô, irmão cunhado, tio, primo e parente, residente que foi à freguesia de Santo António, concelho do Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres no Cemitério Municipal de Santo António no Funchal, pelas 10h30 horas, prosseguindo o seu funeral para inumação no mesmo.

A família mui reconhecidamente agradece a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar neste momento de dor, mais informa que devido a situação epidemiológica do novo Coronavírus - Covid 19, respeitando as medidas de prevenção indicadas pela Direção Geral de Saúde e pela Conferência Episcopal Portuguesa, o funeral será restrito à família.

A todos o nosso agradecimento pela compreensão.

Funchal, 4 de Abril de 2020