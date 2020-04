PARTICIPAÇÕES

Angelina Marques da Costa

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos: Manuela Relva Moura, seu marido, filhos, genros, noras e netos, Rita Maria Rodrigues Relva Silva, filhas, genro e netos, Maria Gorete Rodrigues Relva Abreu, filhos, genros, noras e netos e José Duarte Rodrigues Relva, sua esposa, filhos, genro e neta, seu neto Marco Paulo Relva, sua esposa e filho, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Avenida do Colégio Militar-Bloco 23, Paróquia da Nazaré e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 12:30 horas, no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Os colaboradores da Águas do Funchal, participam o falecimento da Sr.ª D. Angelina Marques da Costa, mãe da nossa colega Sr.ª D. Rita Maria Rodrigues Relva Silva, endereçando a toda a família sentidas condolências.

Funchal, 14 de Abril de 2020