PARTICIPAÇÕES

Maria Patrícia Gomes

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, pais, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, filha, irmã, cunhada, tia, parente e amiga e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na referida Capela.

A família mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Sábado, dia 23, pelas 17:00 horas, na Igreja do Colégio.

A família agradece aos médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e a todos os profissionais de Saúde, pelo carinho, dedicação e profissionalismo demonstrados à nossa saudosa familar nestes momentos tão dificeis. Muito obrigado a todos e um bem hajam.

A Equipa de Saúde Oral do SESARAM, EPE, participa o falecimento da sua colega e amiga Srª. D. Maria Patrícia Gomes e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas, para jazigo no Cemitério de São Gonçalo.

Os Momentos e os Sorrisos ficarão no coração. Guardaremos com muito carinho e emoção o melhor de ti. Foste e serás sempre o exemplo de força e amor. Até Já!

Funchal, 18 de Novembro de 2019