PARTICIPAÇÕES

Gregório Ribeiro Alves da Luz

FALECEU

Sua esposa, Sónia Patrícia Olim Martins Luz, seu filho, António João Martins Luz, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, tios e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, irmão, cunhado, tio, sobrinho e parente, natural de Santa Cruz, residente ao Caminho Quinta Sant’Ana, Machico.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital Dr. João de Almada pelas 13:00 horas, para a Igreja matriz de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério municipal da Localidade.

Pelas 13;30 horas um autocarro sobe São Sebastião, Rua das Levadas, vai até ao fim do caminho dos Moinhos e desce o caminho do Janeiro, para transportar as pessoas que queiram assistir à missa e acompanhar o cortejo fúnebre até ao cemitério, regressando depois aos mesmos locais.

No próximo sábado pelas 19;00 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, na Igreja Paroquial do Piquinho, Caramanchão, Machico.

A família agradece a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intensão.

Endereça ainda um muito reconhecido agradecimento, à equipa de Fisioterapia do Centro de Saúde de Machico e a todas as equipas da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, pelos cuidados de saúde prestados com saber e dedicação.

Aos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz que estiveram sempre presentes e prestaram um apoio incansável nos momentos difíceis obrigada pelo vosso carinho e generosidade.

Os antigos elementos do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz, que tiveram o privilégio de ter este nosso Amigo Gregório como elemento deste grupo, querem hoje fazer-lhe uma especial dedicatória, nunca esquecendo todos os momentos que passaram juntos.

É verdade!

As imagens mais importantes são as “internas”,

Aquelas que guardamos daqueles que amamos,

E com quem partilhamos esta vida terrena

Tão curta de duração,

Mas que pode ser tão intensa

de vivências afectivo-emocionais.

Mesmo quando não o vemos fisicamente,

As “imagens” que dele guardamos

São sempre mergulhadas na ternura e no carinho afectuoso...

É como se ele estivesse fisicamente presente.

As “imagens” que os verdadeiros Amigos constroem,

A partir do convívio que estabelecem,

“São muito bonitas,

Caracterizadas por grande optimismo e afectividade que jamais se esquecerá.”

Santa Cruz, 7 de Outubro de 2019