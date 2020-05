PARTICIPAÇÕES

Jorge Figueira

FALECEU

Seus filhos Paulo Figueira, esposa e filhas, Nuno Figueira, esposa e filhos, Renato Figueira, esposa e filhas, Eduardo Figueira, esposa e filhos, irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, afilhados, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, primo, padrinho, parente e amigo, que foi residente à Vereda do Boliqueime nº 11, Caminho do Trapiche, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, com exéquias fúnebres pelas 13h00 horas na capela do cemitério municipal de Santo António, prosseguindo para jazigo no mesmo.

Mais informam que devido às normas e restrições em vigor, o funeral será restrito apenas à família.

A família agradece mui reconhecidamente ao Centro Multidisciplinar da Medicina da Dor Dr. Rui Silva, em particular ao Dr. Duarte Correia e Enfª Fátima Vieira e ao médico assistente Dr. Luís Freitas

A família, mui reconhecidamente agradece a todas as pessoas que manifestarem o seu pesar, participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no dia 30-05-2020(sábado) pelas 18h30 na Igreja Paroquial da Graça, freguesia de Santo António.

“O Posto Emissor do Funchal, em nome da gerência e de todos os seus colaboradores, cumpre o dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizade, o falecimento do Senhor Jorge Figueira, seu saudoso colaborador de muitos anos, pai dos seus colaboradores Nuno Figueira e Paulo Figueira, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres pelas 13,00 horas, no Cemitério Municipal de Santo António no Funchal”.

A Gerência da Mercearia Estrela da Barreira Lda., cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do Sr. Jorge Figueira, padrinho do Sr. Humberto Paulino Carreira Figueira e restante família.

Funchal, 22 de Maio 2020