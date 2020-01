PARTICIPAÇÕES

Maria Salomé Pereira Figueira

e

Gabriel Braz Figueira

(CARREIRO DO MONTE)

FALECERAM

R.I.P.

Seu filho Hugo Duarte Pereira Figueira, sua esposa Ana Morais e filho Tiago André Velosa Figueira, seu irmão, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, tia Teresinha, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento dos seus saudosos parentes, residentes que foram ao Caminho dos Saltos, freguesia do Monte e que os seus funerais se realizam, hoje, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Igreja Velha de São Martinho (Rosário), prosseguindo os seus funerais, pelas 13:00 horas, para cremação no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar os funerais dos seus saudosos familiares e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Terça-Feira, dia 28, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Monte.

Funchal, 24 de Janeiro de 2020