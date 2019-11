PARTICIPAÇÕES

Francisco Marcelo Fernandes

FALECEU

Seu filho: Francisco Fernandes e esposa, Yrene Rodrigues de Fernandes, filhas: Lucy e marido, Yesika e marido, seus cunhados, sobrinhos e os demais familiares presentes e ausentes, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi ao sitio dos Barreiros, concelho do Funchal, cujo funeral se realiza hoje pelas 15h30, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para inumação em jazigo no mesmo.

Será precedido da missa de corpo presente pelas 15h00, na referida capela onde decorrerá um pequeno velório a partir das 14h00.

A família expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Renova um especial e reconhecido agradecimento as equipas médicas, aos enfermeiros e assistentes operacionais do H. Dr. João de Almada e do H. Dr. Nélio Mendonça, que sempre demonstraram ao longo da sua permanência naquelas unidades, muita eficiência, carinho e humanismo, proporcionando-lhe momentos de conforto e bem estar.

Sábado, dia 16 de Novembro, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada a missa em sufrágio da sua alma pelas 19h00 na Igreja Paroquial da Nazaré, pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

A Gerência do Snack-bar 1315, participa o falecimento do Sr. Francisco Marcelo Fernandes, dono fundador deste estabelecimento e pai do actual gerente, Sr. Francisco Fernandes, cujo funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 15h00 na capela do Cemitério de São Martinho, após a qual prosseguira para inumação em jazigo no mesmo.

Funchal, 12 de Novembro de 2019