PARTICIPAÇÕES

Alberto Valério Pereira de Abreu

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos: Maria Manuela Abreu Serafim, seu marido e filhos, Horácio Abreu e Maria Alexandra Abreu Ferreira, seu marido e filhos, seus irmãos, cunhado, cunhadas, sobrinhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, primo e parente, residente que foi ao Sitio da Terra Chã, freguesia de São Vicente, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13.00 horas, para a Igreja Paroquial de São Vicente, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 14.30 horas, prosseguindo o seu funeral, para o Cemitério Municipal da referida freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Quinta-Feira, dia 19, pelas 16:00 horas, na Igreja Paroquial de São Vicente.

A família mui reconhecidamente, agradece aos médicos, em especial ao Sr. Dr. Marco Freitas, enfermeiros e assistentes operacionais do Hospital Particular da Madeira e do Hospital Dr. Nélio Mendonça (Serviço de Ortopedia), pela forma profissional, carinhosa e dedicada como trataram o seu ente querido, durante a sua doença e internamento.

O último adeus ao nosso avô

Chegou o momento de dizer o adeus definitivo ao nosso avô que sempre conhecemos cheio de vida e energia.

Querido avô, tu partiste, e o nosso coração, chora lágrimas que nós sabemos, serão eternas.

Manteremos na nossa memória o seu sorriso, sua voz segura e forte, seu carinho que não conhecia limites. A sua sabedoria nos acompanhará sempre.

Avô, és a estrela que mais brilha no céu, nos orientando todas as noites, sempre viva nos nossos corações.

Descanse em paz nosso querido avô.

Dos teus netos, Carlos Serafim e Catarina Serafim

A Gerência e funcionários da Serração António & Silva, Lda, cumprem o doloroso dever de participar as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do Sr Alberto Valério Pereira de Abreu, pai do nosso colaborador e amigo, Horácio Valério Vieira Pereira de Abreu, endereçando à família as mais sinceras e sentidas condolências pelo falecimento do seu familiar.

São Vicente, 13 de Março de 2020