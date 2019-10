PARTICIPAÇÕES

Carlos Alberto de Azevedo Rodrigues

FALECEU

Sua esposa Sancha do Rosário Ornelas Ferreira Rodrigues, seus filhos: Fábio André Ferreira Rodrigues e Carlos Roberto Ferreira Rodrigues, irmãos, cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, irmão, cunhado, tio e parente, natural da freguesia de São Martinho e residente que foi na freguesia da Água de Pena, concelho do Machico.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, saindo da capela do cemitério Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho pelas 14:00 horas para inumação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente até à sua última morada.

A Gerência e colaboradores do restaurante Dia Pra a Noite, participam o falecimento do Sr. Carlos Alberto de Azevedo Rodrigues, marido da sua funcionária e colega Sancha do Rosário Ornelas Ferreira Rodrigues, e endereçam as sentidas condolências a toda a família.

Funchal, 9 de Outubro de 2019