PARTICIPAÇÕES

Adelino Marques Vieira

FALECEU

Sua esposa, filhos, filha, noras, netos, sogra, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente ao Sitio do Trapiche, paróquia da Graça, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, com exéquias fúnebres pelas 14h00 horas na capela do cemitério municipal de Santo António, prosseguindo para jazigo no mesmo.

A família agradece mui reconhecidamente à equipa médica, enfermagem, assistentes operacionais, administrativos do Lar da Atalaia, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

A Gerência da empresa Bruno Vieira Unipessoal Lda., Construção Civil e Obras Públicas, cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do Sr. Adelino Marques Vieira, pai do sócio-gerente Sr. Bruno Marcelo Serrão Vieira.

Funchal, 6 de Junho 2020