Adélia Teixeira de Freitas

FALECEU

Seus filhos, genros, nora, netos, bisnetos, irmã, cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi ao Caminho da Regadinhas, Paroquia da Lombada, freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16), pelas 14:45 horas, com destino ao Cemitério Municipal de Santa Cruz, onde haverá Exéquias Fúnebres, junto a sepultura, pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para o mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que, o funeral será restrito à família e que não haverá velório na referida Casa Mortuária, devido as limitações impostas pelo plano de Contingência do Novo Coronavírus-Covid-19.

Santa Cruz, 1 de Abril de 2020