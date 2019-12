Matilde Rodrigues

FALECEU

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente, residente que foi à Rua do Lazareto nº 125, São Gonçalo - Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11,30 horas, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10,00 horas para a Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 11,00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para inumação no Cemitério da Freguesia.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, ou que de qualquer forma, manifestaram o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º dia, em sufrágio da sua alma, no próximo domingo, dia 29, pelas 11,00 horas, na Igreja Matriz de Machico agradecendo antecipadamente a todos quantos se dignarem assistir a este piedoso ato.

A família agradece ao Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, Casa de Saúde Câmara Pestana, à Unidade de Nossa Senhora de Fátima, assim como, a toda a Equipa Médica, Enfermagem e Assistentes Operacionais, por toda a dedicação, carinho, apoio e cuidados que tiveram com a sua familiar.

Funchal, 28 de Dezembro de 2019